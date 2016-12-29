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Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Аргентинский нападающий Карлос Тевес официально стал игроком китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Ранее британская газета "Дейли мейл" сообщила, что в новой команде 32-летний Тевес будет получать 615 тыс. евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Аргентинец обошел португальского нападающего испанского "Реала" Криштиану Роналду, который получает 365 тыс. евро в неделю.

В текущем сезоне Тевес провел в чемпионате Аргентины десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. За свою карьеру Тевес играл в бразильском "Коринтианс", английских "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Вест Хэме", а также итальянском "Ювентусе".

За национальную сборную игрок провел 76 матчей, в которых отличился 13 раз.

 

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