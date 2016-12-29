Карлос Тевес офіційно став найбільш високооплачуваним футболістом світу

Аргентинець обійшов португальського нападника іспанського “Реала” Кріштіану Роналду, який отримує 365 тис. євро на тиждень.

У поточному сезоні Тевес провів у чемпіонаті Аргентини десять матчів, в яких забив чотири м’ячі і зробив шість гольових передач. За свою кар’єру Тевес грав в бразильському “Корінтіансі”, англійських “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті” і “Вест Хемі”, а також італійському “Ювентусі”.

За національну збірну гравець провів 76 матчів, в яких відзначився 13 разів.