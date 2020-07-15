Кардинал из Ватикана приедет во Львов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 22233 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100990 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105876 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132506 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110269 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130787 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101957 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102559 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104401 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102048 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Кардинал из Ватикана приедет во Львов

Кардинал из Ватикана приедет во Львов

Киев  •  УНН

 • 17896 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. По приглашению Митрополита и Архиепископа Львовского РКЦ Мечислава Мокшицкого, во Львове с визитом в течение 17 - 18 июля будет находиться представитель Ватикана, Папский елемозинарий (распределитель милостыни) Кардинал Конрад Краевский, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, среди главных событий визита - освящение территории строительства Дома для одиноких и бездомных женщин во Львове и освящение храма св. Иоанна Павла II (Львов-Сокольники).

Так, в 11.00 на перекрестке улиц Хлебной-Пимоненко Кардинал освятит территорию под строительство Дома для бездомных и одиноких женщин. Этим домом заниматься Сестры Альбертинкы РКЦ.

После, в 11.50 Кардинал Конрад Краевский будет обедать с бездомными в "Каритасе" Львова (ул. Винниченко, 32). После состоится подход к прессе Кардинала по случаю его визита во Львов.

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В этом году исполняется 100 лет со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II. Поэтому символично, что именно в 2020 году Кардинал Конрад Краевский освятит храм св. Иоанна Павла II и семейный центр (Львов-Сокольники). Начало освящения в 15.30.

Митрополит и Архиепископ Львовский РКЦ Мечислав Мокшицкий убежден, что визит кардинала Конрада Краевского - особый жест Папы Франциска.

"Кардинал Конрад Краевский, как Папский елемозинарий, приедет сюда к нам, чтобы показать также близость Отца Франциска с нашим народом, нашей Церковью в Украине. Это большой жест Папы Франциска, а также большая любовь Кардинала Конрада Краевского, который долгие годы был близким сотрудником Папы Иоанна Павла ІІ", - отметил он.

Справка: Кардинал Конрад Краевский родился 25 ноября 1963 года в польском городе Лодзи. В 1988 году окончил Высшую Духовную Семинарию и рукоположен в священники, а также завершил обучение в Люблинском Католическом Университете. Учился в Папском литургическом Институте св. Ансельма и в Папском Университете св. Фомы Аквинского.

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