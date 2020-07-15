Кардинал из Ватикана приедет во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По приглашению Митрополита и Архиепископа Львовского РКЦ Мечислава Мокшицкого, во Львове с визитом в течение 17 - 18 июля будет находиться представитель Ватикана, Папский елемозинарий (распределитель милостыни) Кардинал Конрад Краевский, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, среди главных событий визита - освящение территории строительства Дома для одиноких и бездомных женщин во Львове и освящение храма св. Иоанна Павла II (Львов-Сокольники).
Так, в 11.00 на перекрестке улиц Хлебной-Пимоненко Кардинал освятит территорию под строительство Дома для бездомных и одиноких женщин. Этим домом заниматься Сестры Альбертинкы РКЦ.
После, в 11.50 Кардинал Конрад Краевский будет обедать с бездомными в "Каритасе" Львова (ул. Винниченко, 32). После состоится подход к прессе Кардинала по случаю его визита во Львов.
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В этом году исполняется 100 лет со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II. Поэтому символично, что именно в 2020 году Кардинал Конрад Краевский освятит храм св. Иоанна Павла II и семейный центр (Львов-Сокольники). Начало освящения в 15.30.
Митрополит и Архиепископ Львовский РКЦ Мечислав Мокшицкий убежден, что визит кардинала Конрада Краевского - особый жест Папы Франциска.
"Кардинал Конрад Краевский, как Папский елемозинарий, приедет сюда к нам, чтобы показать также близость Отца Франциска с нашим народом, нашей Церковью в Украине. Это большой жест Папы Франциска, а также большая любовь Кардинала Конрада Краевского, который долгие годы был близким сотрудником Папы Иоанна Павла ІІ", - отметил он.
Справка: Кардинал Конрад Краевский родился 25 ноября 1963 года в польском городе Лодзи. В 1988 году окончил Высшую Духовную Семинарию и рукоположен в священники, а также завершил обучение в Люблинском Католическом Университете. Учился в Папском литургическом Институте св. Ансельма и в Папском Университете св. Фомы Аквинского.