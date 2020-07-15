Кардинал з Ватикану приїде до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На запрошення Митрополита і Архієпископа Львівського РКЦ Мечислава Мокшицького, у Львові з візитом упродовж 17 — 18 липня перебуватиме представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) Кардинал Конрад Краєвський, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, серед головних подій візиту — освячення території будівництва Дому для самотніх та бездомних жінок у Львові та освячення храму св. Йоана Павла ІІ (Львів-Сокільники).
Так, об 11.00 на перехресті вулиць Хлібної-Пимоненка Кардинал освятись територію під будівництво Дому для бездомних та самотніх жінок. Цим будинком опікуватимуться Сестри Альбертинки РКЦ.
Відтак, об 11.50 Кардинал Конрад Краєвський обідатиме з бездомними у ʺКарітасіʺ Львова (вул. Винниченка, 32). Опісля відбудеться підхід до преси Кардинала з нагоди його візиту до Львова.
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Цьогоріч минає 100 років від Дня народження святого Папи Івана Павла ІІ. Тому символічно, що саме у 2020 році Кардинал Конрад Краєвський освятить храм св. Йоана Павла ІІ та сімейний центр (Львів-Сокільники). Початок освячення о 15.30 год.
Митрополит і Архієпископ Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький переконаний, що візит Кардинала Конрада Краєвського — особливий жест Папи Франциска.
ʺКардинал Конрад Краєвський, як Папський елемозинарій, приїде сюди до нас, щоб показати також близькість Отця Франциска з нашим народом, нашою Церквою в Україні. Це є великий жест Папи Франциска, а також велика любов Кардинала Конрада Краєвського, який довгі роки був близьким співпрацівником Папи Івана Павла ІІʺ, — зазначив він.
Довідка: Кардинал Конрад Краєвський народився 25 листопада 1963 року в польському місті Лодзі. У 1988 році закінчив Вищу Духовну Семінарію і отримав священичі свячення, а також завершив навчання у Люблінському Католицькому Університеті. Навчався у Папському Літургійному Інституті св. Ансельма та в Папському Університеті св. Томи Аквінського.