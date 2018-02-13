Каратисты из Украины завоевали два "золота" на турнире серии А в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Гвадалахаре (Испания) состоялся первый этап соревнований по каратэ Серии А “Karate1 2018”. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины, передает УНН.
Украинские каратисты завоевали четыре награды в категории кумитэ, а именно — два “золота” и две “бронзы”.
Победителями турнира стали Станислав Горуна (в весовой категории до 75 кг) и Валерий Чеботарь (в весовой категории до 84 кг).
Горуна провел шесть боев, каждый из которых завершил победой. Сначала капитан сборной победил представителя Италии (9:0), затем венгра Габора Харшпатаки (5:4), шотландца Грега Андерсона (6:0), японца Риота Накамуру (2:1), турка Нечати Пинарбаси (2:1), а в финале оказался лучше чилийца Матиаса Фуэнтеса (6:3).
Чеботарь во время турнира тоже одолел шестерых соперников. Побежденными остались спортсмены из Азербайджана (4:0), Бельгии (9:7), Италии (5:1), Турции (5: 2), Аргентины (2:0) и финалист Данияр Юлдашев из Казахстана (3:1).
Две бронзы в украинской копилки приложили Анита Серегина (весовая категория до 61 кг) и Анастасия Степашко (весовая категория от 68 кг).
Стоит отметить, что результаты турнира повлияли на рейтинг, который в дальнейшем будет играть важную роль в процессе получения лицензий на Олимпийские Игры, которые пройдут в 2022 году в Токио.
Напомним, в Париже состоялся первый турнир серии “Karate 1 Premier League”, который состоялся под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF).