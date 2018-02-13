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Каратисти з України вибороли два "золота" на турнірі Серії А в Іспанії

Київ • УНН

 • 10678 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Гвадалахарі (Іспанія) відбувся перший етап змагань з карате Серії А “Karate1 2018”. Про це повідомляє Спортивний комітет України, передає УНН.

Українські каратисти здобули чотири нагороди в категорії куміте, а саме — два “золота” та дві “бронзи”.

Переможцями турніру стали Станіслав Горуна (у ваговій категорії до 75 кг) та Валерій Чеботар (у ваговій категорії до 84 кг).

Горуна провів шість боїв, кожен з яких завершив перемогою. Спершу капітан збірної переміг представника Італії (9:0), потім угорця Габора Харшпатакі (5:4), шотландця Грега Андерсона (6:0), японця Ріоту Накамуру (2:1), турка Нечаті Пінарбасі (2:1), а у фіналі виявився кращим за чилійця Матіаса Фуентеса (6:3).

Чеботар під час турніру теж здолав шістьох суперників. Переможеними залишились спортсмени з Азербайджану (4:0), Бельгії (9:7), Італії (5:1), Туреччини (5:2), Аргентини (2:0) та фіналіст Даніяр Юлдашев з Казахстану (3:1).

Дві бронзи до української скарбнички доклали Аніта Серьогіна (вагова категорія до 61 кг) та Анастасія Степашко(вагова категорія від 68 кг).

Варто відзначити, що результати турніру вплинули на рейтинг, який в подальшому відіграватиме важливу роль у процесі отримання ліцензій на Олімпійські Ігри, які відбудуться у 2022 році в Токіо.

Нагадаємо, у Парижі відбувся перший турнір серії “Karate 1 Premier League”, який відбувся під егідою Всесвітньої федерації карате (WKF).

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