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15 марта, 19:03 • 114360 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164209 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136538 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129135 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112162 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Карантинный организм обнаружили в грузе салата из Польши

Карантинный организм обнаружили в грузе салата из Польши

Киев • УНН

 • 9197 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Киевской области при проведении фитосанитарного контроля в грузе салата происхождением из Польши был обнаружен карантинный организм, зараженный груз уничтожен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Так, 31 октября 2016 года в Киевской области при проведении фитосанитарного контроля в м/п "Святошин" в грузе салата "Айсберг" весом 4,125 тонн происхождением из Польши был обнаружен карантинный организм - западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Этот вредный организм ограниченно распространен на территории Украины. Зараженный груз возвращен.

С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера - Польшу отправлено нотификационные сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Украинские Национальные Новости

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