Карантинный организм обнаружили в грузе салата из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Киевской области при проведении фитосанитарного контроля в грузе салата происхождением из Польши был обнаружен карантинный организм, зараженный груз уничтожен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Так, 31 октября 2016 года в Киевской области при проведении фитосанитарного контроля в м/п "Святошин" в грузе салата "Айсберг" весом 4,125 тонн происхождением из Польши был обнаружен карантинный организм - западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Этот вредный организм ограниченно распространен на территории Украины. Зараженный груз возвращен.
С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера - Польшу отправлено нотификационные сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.