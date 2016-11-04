Карантинный организм обнаружили в грузе салата из Польши

Так, 31 октября 2016 года в Киевской области при проведении фитосанитарного контроля в м/п "Святошин" в грузе салата "Айсберг" весом 4,125 тонн происхождением из Польши был обнаружен карантинный организм - западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Этот вредный организм ограниченно распространен на территории Украины. Зараженный груз возвращен.

С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера - Польшу отправлено нотификационные сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.