Карантинний організм виявили у вантажі салату з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Київщині при проведенні фітосанітарного контролю у вантажі салату походженням з Польщі було виявлено карантинний організм, заражений вантаж знищено. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
Так, 31 жовтня 2016 року в Київській області при проведенні фітосанітарного контролю в м/п “Святошин” у вантажі салату “Айсберг” вагою 4,125 тонн походженням з Польщі було виявлено карантинний організм — західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Цей шкідливий організм обмежено поширений на території України. Заражений вантаж повернено.
З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера — Польщі надіслано нотифікаційне повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.
Нагадаємо, 28 вересня 2016 року в Львівській області при проведенні фітосанітарного контролю в ВМО № 1 у вантажі салату, вагою 4,704 тонн, походженням з Польщі.