Капитана судна "Норд" будут судить в Оболонском райсуде столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева рассмотрит уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию. Об этом УНН сообщили в Апелляционном суде Киева.
"Апелляционный суд определил подсудность по делу Горбенко - ее будет слушать районный суд Киева", - отметили в Апеляциному суде.
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Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.
Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.