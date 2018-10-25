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Капітана судна “Норд” судитимуть в Оболонському райсуді столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження щодо капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію. Про це УНН повідомили в Апеляційному суді Києва.

“Апеляційний суд визначив підсудність щодо справи Горбенка — її слухатиме Оболонський районний суд Києва”, — зазначили в Апеляціному суді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Судно "Норд" продадуть на аукціоні

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.

Українські Національні Новини

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