Капітана судна “Норд” судитимуть в Оболонському райсуді столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження щодо капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію. Про це УНН повідомили в Апеляційному суді Києва.
“Апеляційний суд визначив підсудність щодо справи Горбенка — її слухатиме Оболонський районний суд Києва”, — зазначили в Апеляціному суді.
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Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.
Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.