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Судно "Норд" продадуть на аукціоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передало на реалізацію ДП “СЕТАМ” OpenMarket Міністерства юстиції України арештований рибацький чорноморський сейнер “Норд”, його буде виставлено на торги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АРМА. 

“У зв’язку з подіями у Криму судно було буквально “віджато” Російською Федерацією. Воно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів. Провівши відповідні заходи забезпечення збереження цього майна поки триває виконавче провадження, зрозуміло, що витрати на зберігання та утримання є занадто великими. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України до моменту рішення про конфіскацію це судно буде реалізоване. Кошти від реалізації підуть на рахунок АРМА у державному банку і чекатимуть рішення суду”, – наголосив начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

Судно побудовано у 1989 році у місті Азов (Ростовська область РФ), довжина – 23,6 м, ширина – 6,5 м, потужність головного двигуна – 165 кВт, чиста місткість – 32 тонни. Електронні торги відбудуться 7 листопада 2018 року, стартова ціна – 1 626 181 грн.

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“Очікуємо на жваві торги і сподіваємося, що одразу судно буде продано новому власнику, який зможе розпочати його експлуатацію. Усі бажаючі можуть протягом 15-ти днів подавати заявки на даний лот, сплатити гарантійний внесок і брати участь у торгах. У нас вже є непоганий досвід реалізації морських суден. Тільки за минулий рік продали 7. Це були і рибацькі човни, хімовози і навіть два російських танкери”, – сказав генеральний директор ДП “СЕТАМ” OpenMarket Віктор Вишньов.

Передача сейнера на реалізацію відбулася за участі представників секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

“Усе особисте майно членів екіпажу описано і буде передано їм. Зокрема ми могли побачити ноутбук, одяг, документи та інші особисті речі. Усе це залишилось у тому ж вигляді як його покинули моряки”, – зазначив Олександр Остапенко, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Південних регіонах.

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Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.

Українські Національні Новини

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