Судно "Норд" продадуть на аукціоні

“У зв’язку з подіями у Криму судно було буквально “віджато” Російською Федерацією. Воно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів. Провівши відповідні заходи забезпечення збереження цього майна поки триває виконавче провадження, зрозуміло, що витрати на зберігання та утримання є занадто великими. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України до моменту рішення про конфіскацію це судно буде реалізоване. Кошти від реалізації підуть на рахунок АРМА у державному банку і чекатимуть рішення суду”, – наголосив начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

Судно побудовано у 1989 році у місті Азов (Ростовська область РФ), довжина – 23,6 м, ширина – 6,5 м, потужність головного двигуна – 165 кВт, чиста місткість – 32 тонни. Електронні торги відбудуться 7 листопада 2018 року, стартова ціна – 1 626 181 грн.



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“Очікуємо на жваві торги і сподіваємося, що одразу судно буде продано новому власнику, який зможе розпочати його експлуатацію. Усі бажаючі можуть протягом 15-ти днів подавати заявки на даний лот, сплатити гарантійний внесок і брати участь у торгах. У нас вже є непоганий досвід реалізації морських суден. Тільки за минулий рік продали 7. Це були і рибацькі човни, хімовози і навіть два російських танкери”, – сказав генеральний директор ДП “СЕТАМ” OpenMarket Віктор Вишньов.

Передача сейнера на реалізацію відбулася за участі представників секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

“Усе особисте майно членів екіпажу описано і буде передано їм. Зокрема ми могли побачити ноутбук, одяг, документи та інші особисті речі. Усе це залишилось у тому ж вигляді як його покинули моряки”, – зазначив Олександр Остапенко, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Південних регіонах.



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Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.