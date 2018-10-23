Судно "Норд" продадут на аукционе

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало на реализацию ГП "СЕТАМ" OpenMarket Министерства юстиции Украины арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд", он будет выставлен на торги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.

"В связи с событиями в Крыму судно было буквально "отжато" Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и менеджменту активов. Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества пока продолжается исполнительное производство, понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда", - подчеркнул начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ), длина - 23,6 м, ширина - 6,5 м, мощность главного двигателя - 165 кВт, чистая вместимость - 32 тонны. Электронные торги состоятся 7 ноября 2018 года, стартовая цена - 1626181 грн.

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"Ожидаем оживленные торги и надеемся, что сразу судно будет продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию. Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах. У нас уже есть неплохой опыт реализации морских судов. Только за прошлый год продали 7. Это были и рыбацкие лодки, химовозы и даже два российских танкера", - сказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктор Вишнёв.

Передача сейнера на реализацию состоялась при участии представителей секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Все личное имущество членов экипажа описано и будет передано им. В частности мы могли увидеть ноутбук, одежду, документы и другие личные вещи. Все это осталось в том же виде как его покинули моряки", - отметил Александр Остапенко, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Южных регионах.

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Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.

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