Капитан сборной Сербии отметил влияние итальянского футбола на Украину

"Сразу после матча в последнем туре чемпионата я начал готовиться к следующим баталиям. Считаю, что другие ребята сделали то же самое. Мы все знали, что пока нам нельзя отдыхать, ведь нам предстоит сыграть с Украиной и Литвой, и тогда после этого все вместе мы пойдем на перерыв перед следующим сезоном", - начал Коларов.

33-летнего игрока "Ромы" не смущает плохие результаты сборной в в истории матчей с "желто-голубыми".

"Негативная статистика наших встреч с Украиной? Те матчи были товарищескими. Надеюсь, сейчас все будет по-другому. Все с нетерпением ждем матча в пятницу, который будет очень важным для нас", - подчеркнул футболист.

Также капитан отметил влияние наставника Андрея Шевченко и итальянского футбола на игру "сине-желтых".

"Сборная Украины - хорошая команда. Смотрел их матчи и увидел влияние итальянского футбола, который в их игру привнес Андрей Шевченко. У них хороший оборонительный блок. Одним словом, будет трудно", - подытожил Коларов.

Примечательно, что двукратный чемпион Англии Коларов имеет в активе 82 матча в составе сборной Сербии при 11 голах.

Напомним, что сербов ждут два поединка, сначала против Украины во Львове (7 июня), а затем через три дня на стадионе "Райко Митич" с Литвой.