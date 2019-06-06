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Капитан сборной Сербии отметил влияние итальянского футбола на Украину

Капитан сборной Сербии отметил влияние итальянского футбола на Украину

Киев  •  УНН

 • 11878 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Опытный защитник и капитан сборной Сербии Александар Коларов поделился мыслями по поводу предстоящего поединка третьего тура отбора на Евро-2020 с командой Андрея Шевченко - Украиной. Слова игрока передает сайт Футбольного союза Сербии, пишет УНН.

"Сразу после матча в последнем туре чемпионата я начал готовиться к следующим баталиям. Считаю, что другие ребята сделали то же самое. Мы все знали, что пока нам нельзя отдыхать, ведь нам предстоит сыграть с Украиной и Литвой, и тогда после этого все вместе мы пойдем на перерыв перед следующим сезоном", - начал Коларов.

33-летнего игрока "Ромы" не смущает плохие результаты сборной в в истории матчей с "желто-голубыми".

"Негативная статистика наших встреч с Украиной? Те матчи были товарищескими. Надеюсь, сейчас все будет по-другому. Все с нетерпением ждем матча в пятницу, который будет очень важным для нас", - подчеркнул футболист.

Также капитан отметил влияние наставника Андрея Шевченко и итальянского футбола на игру "сине-желтых".

"Сборная Украины - хорошая команда. Смотрел их матчи и увидел влияние итальянского футбола, который в их игру привнес Андрей Шевченко. У них хороший оборонительный блок. Одним словом, будет трудно", - подытожил Коларов.

Примечательно, что двукратный чемпион Англии Коларов имеет в активе 82 матча в составе сборной Сербии при 11 голах.

Напомним, что сербов ждут два поединка, сначала против Украины во Львове (7 июня), а затем через три дня на стадионе "Райко Митич" с Литвой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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