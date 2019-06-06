Капітан збірної Сербії відзначив вплив італійського футболу на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Досвідчений оборонець та капітан збірної Сербії Александар Коларов поділився думками з приводу майбутнього поєдинку третього туру відбору на Євро-2020 з командою Андрія Шевченка – Україною. Слова гравця передає сайт Футбольного союзу Сербії, пише УНН.
"Відразу після матчу в останньому турі чемпіонату я почав готуватися до наступних баталій. Вважаю, що інші хлопці зробили те ж саме. Ми всі знали, що поки нам неможна відпочивати, адже нам треба зіграти з Україною і Литвою, і тоді після цього всі разом ми підемо перерву перед наступним сезоном", - розпочав Коларов.
33-річного гравця "Роми" не бентежить погані результати збірної у в історії матчів з "жовто-блакитними".
"Негативна статистика наших зустрічей з Україною? Ті матчі були товариськими. Сподіваюся, зараз все буде по-іншому. Всі з нетерпінням чекаємо матчу в п'ятницю, який буде дуже важливим для нас", - підкреслив футболіст.
Також капітан відзначив вплив наставника Андрія Шевченка та італійського футболу на гру "синьо-жовтих".
"Збірна України - хороша команда. Дивився їхні матчі і побачив вплив італійського футболу, який в їх гру привніс Андрій Шевченко. У них хороший оборонний блок. Одним словом, буде важко", - підсумував Коларов.
Примітно, що двократний чемпіон Англії Коларов має в активі 82 матчі у складі збірної Сербії при 11 голах.
Нагадаємо, що на сербів чекають два поєдинки, спочатку проти України у Львові (7-го червня), а потім через три дні на стадіоні "Райко Мітіч" із Литвою.