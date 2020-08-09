Капитан "Десны" перешел в состав бронзового призера УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Подпись под контрактом с футбольным клубом “Заря” поставил защитник Денис Фаворов, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Зари”.
Контракт с экс-капитаном черниговской “Десны” рассчитан на 2 года. Выступать в команде спортсмен будет под номером 45.
Фаворов выступал за “Десну” начиная с 2016-го года. К тому моменту он защищал цвета: “Арсенала” (Киев), “Славутич” (Черкассы), ФК “Полтава”, “Черкасский Днепр”, “Десна” (Чернигов).
Крайнего сезона Фаворов сыграл 33 матча и забил 7 голов.
Добавим также, ранее “Заря” усилилась еще четырьмя игроками.