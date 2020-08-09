Капітан "Десни" перейшов до стану бронзового призера УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Підпис під контрактом з футбольним клубом "Зоря" поставив захисник Денис Фаворов, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Зорі".
Контракт із екс-капітаном чернігівської “Десни” розрахований на 2 роки. Виступати в команді спортсмен буде під номером 45.
Фаворов виступав за “Десну” починаючи з 2016-го року. До того моменту він захищав кольори: “Арсеналу” (Київ), “Славутич” (Черкаси), ФК “Полтава” , “Черкаський Дніпро”, “Десна” (Чернігів).
Крайнього сезону Фаворов відіграв 33 матчі та забив 7 голів.
Додамо також, раніше “Зоря” підсилилась ще чотирма гравцями.