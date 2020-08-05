"Зоря" орендувала оборонця ізраїльського клубу

Гречкін був відданий в оренду на рік з правом викупу.

“Макс прийшов до нас з пропозицією, яке поліпшить його професійно і фінансово. Від імені всіх нас ми бажаємо йому хорошої адаптації, і ми впевнені, що якщо він проявить завзятість, то піде далеко”, — відзначив директор “Бейатара” Йосі Беньон.

Зазначимо, що уродженець Ізраїлю, який раніше виступав за молодіжну збірну країни, захищав кольори виключно внутрішніх клубів — “Хапоель” (Рамат-Ха-Шарон), “Хапоель” (Хадеру). Цього сезону за “Бейтар” він відіграв 26 баталій і віддав 5 результативних пасів.