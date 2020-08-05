"Зоря" орендувала оборонця ізраїльського клубу

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19 березня, 18:42 • 40105 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 86296 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93058 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113732 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120324 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117510 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152839 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125047 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сайт ФК “Бейтар” з Ізраїлю повідомив про перехід захисника Максима Гречкіна в стан луганської “Зорі”, повідомляє УНН.

Гречкін був відданий в оренду на рік з правом викупу.

“Макс прийшов до нас з пропозицією, яке поліпшить його професійно і фінансово. Від імені всіх нас ми бажаємо йому хорошої адаптації, і ми впевнені, що якщо він проявить завзятість, то піде далеко”, — відзначив директор “Бейатара” Йосі Беньон.

Зазначимо, що уродженець Ізраїлю, який раніше виступав за молодіжну збірну країни, захищав кольори виключно внутрішніх клубів — “Хапоель” (Рамат-Ха-Шарон), “Хапоель” (Хадеру). Цього сезону за “Бейтар” він відіграв 26 баталій і віддав 5 результативних пасів.

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