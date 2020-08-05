"Заря" арендовала защитника израильского клуба

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104045 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129909 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109138 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129387 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101736 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102465 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104312 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102011 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 14:27 • 104076 просмотра
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"Заря" арендовала защитника израильского клуба

"Заря" арендовала защитника израильского клуба

Киев  •  УНН

 • 12748 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сайт ФК “Бейтар” из Израиля сообщил о переходе защитника Максима Гречкина в состав луганской “Зари”, сообщает УНН.

Гречкина был отдан в аренду на год с правом выкупа.

“Макс пришел к нам с предложением, которое улучшит его профессионально и финансово. От имени всех нас мы желаем ему хорошей адаптации, и мы уверены, что если он проявит упорство, то пойдет далеко”, — отметил директор “Бейатара” Йоси Беньон.

Отметим, что уроженец Израиля, ранее выступал за молодежную сборную страны, защищал цвета исключительно внутренних клубов — “Хапоэль” (Рамат-Ха-Шарон), “Хапоэль” (Хадеру). В этом сезоне за “Бейтар” он сыграл 26 баталий и отдал 5 результативных пасов.

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