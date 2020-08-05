"Заря" арендовала защитника израильского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сайт ФК “Бейтар” из Израиля сообщил о переходе защитника Максима Гречкина в состав луганской “Зари”, сообщает УНН.
Гречкина был отдан в аренду на год с правом выкупа.
“Макс пришел к нам с предложением, которое улучшит его профессионально и финансово. От имени всех нас мы желаем ему хорошей адаптации, и мы уверены, что если он проявит упорство, то пойдет далеко”, — отметил директор “Бейатара” Йоси Беньон.
Отметим, что уроженец Израиля, ранее выступал за молодежную сборную страны, защищал цвета исключительно внутренних клубов — “Хапоэль” (Рамат-Ха-Шарон), “Хапоэль” (Хадеру). В этом сезоне за “Бейтар” он сыграл 26 баталий и отдал 5 результативных пасов.