Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу выразили вотум недоверия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Австрийские парламентарии выразили недоверие правительству канцлера Себастьяна Курца. Голосование было созвано левыми партиями и поддержано крайне правыми бывшими партнерами по коалиции Курца, передаёт УНН, ссылаясь на DW.
Так, австрийские законодатели в понедельник проголосовали за предложение о вынесении вотума недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца.
Крайне правая Партия свободы (FPÖ) — бывший союзник Курца по коалиции — присоединилась к левоцентристским социал-демократам и партии левых защитников окружающей среды “Jetzt” в движении против Курца и его правительства.
Курц объяснил свое решение прекратить коалиционное партнерство с FPÖ, которая ранее была втянута в скандал после того, как в сети появилось видео, компроментирующее лідера партии Хайнц-Кристиана Штрахе.
На видео политик предлагает услуги предполагаемому российскому инвестору.
“Для меня было ясно, что это означает конец коалиции”, — сказал Курц законодателям.
Оппозиционные партии обвинили Курца в том, что он частично виноват в кризисе, потому что он в первую очередь выбрал FPÖ в качестве партнера по коалиции.
Теперь ожидается, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначит канцлера для формирования правительства, способного заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, намеченных на сентябрь.
Как сообщал УНН, после скандала со Штрахе у Австрии все министры от FPÖ ушли в отставку.