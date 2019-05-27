Канцлеру Австрії Себастьяну Курцу висловили вотум недовіри
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Австрійські парламентарі висловили недовіру уряду канцлера Себастьяна Курца. Голосування було скликано лівими партіями і підтримано вкрай правими колишніми партнерами по коаліції Курца, передає УНН, посилаючись на DW.
Так, австрійські законодавці в понеділок проголосували за пропозицію про винесення вотуму недовіри уряду канцлера Себастьяна Курца.
Ультраправа Партія свободи (FPÖ) - колишній союзник Курца по коаліції - приєдналася до лівоцентристських соціал-демократів і партії лівих захисників навколишнього середовища "Jetzt" в русі проти Курца і його уряду.
Курц пояснив своє рішення припинити коаліційне партнерство з FPÖ, яка раніше була втягнута в скандал після того, як в мережі з'явилося відео, що компроментує лідера партії Хайнц-Крістіана Штрахе.
На відео політик пропонує послуги ймовірному російському інвестору.
"Для мене було ясно, що це означає кінець коаліції", - сказав Курц законодавцям.
Опозиційні партії звинуватили Курца в тому, що він частково винен в кризі, тому що він, в першу чергу, вибрав FPÖ в якості партнера по коаліції.
Тепер очікується, що президент Австрії Олександр Ван дер Беллен призначить канцлера для формування уряду, здатного заручитися підтримкою парламенту до наступних національних виборів, намічених на вересень.
Як повідомляв УНН, після скандалу зі Штрахе у Австрії всі міністри від FPÖ пішли у відставку.