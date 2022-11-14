Канцлер Шольц назвал ядерный удар "красной линией"

Ранее

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин на долгожданных переговорах лицом к лицу на Бали в понедельник согласились с тем, что «ядерная война никогда не должна вестись», в частности в Украине, заявил Белый дом.

Позицию Китая восприняли как упрек путину со стороны ключевого союзника. путин и кремль время от времени намекали на возможность использования такого оружия в оборонных целях.

Детали

Шольц сказал, что важно, «чтобы эти две страны еще раз пришли к ясности, что использование ядерного оружия должно быть исключено и является красной линией, которую нельзя пересекать».

После предыдущих визитов во Вьетнам и Сингапур канцлер Германии прибыл в понедельник вечером на индонезийский остров Бали для участия в саммите ведущих экономических государств G20, который начнется во вторник и, как ожидается, будет посвящен войне.

«Это будет еще одна трудная поездка», – сказал Шольц о переговорах перед приземлением на Бали.

Добавим

Диктатора путина представляет его министр иностранных дел сергей лавров. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на G20 с видеообращением.