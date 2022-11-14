Канцлер Шольц назвав ядерний удар "червоною лінією"

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Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін на довгоочікуваних переговорах віч-на-віч на Балі в понеділок погодилися з тим, що «ядерна війна ніколи не повинна вестися», зокрема в Україні, заявив Білий дім.

Позицію Китаю сприйняли як закид путіну з боку ключового союзника. путін та кремль час від часу натякали на можливість використання такої зброї в оборонних цілях.

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Шольц сказав, що важливо, «щоб ці дві країни ще раз дійшли ясності, що використання ядерної зброї має бути виключено і є червоною лінією, яку не можна перетинати».

Після попередніх візитів до В'єтнаму та Сінгапуру канцлер Німеччини прибув в понеділок увечері на індонезійський острів Балі для участі в саміті провідних економічних держав G20, який розпочнеться у вівторок і, як очікується, буде присвячений війні.

«Це буде ще одна важка поїздка», - сказав Шольц про переговори перед приземленням на Балі.

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Диктатора путіна представляє його міністр закордонних справ сергій лавров. Президент України Володимир Зеленський виступить на G20 із відеозверненням.