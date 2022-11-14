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Канцлер Шольц назвав ядерний удар "червоною лінією"

Канцлер Шольц назвав ядерний удар "червоною лінією"

Київ • УНН

 • 293554 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав лідерів США та Китаю, які направили чіткий сигнал про нерозповсюдження ядерної зброї, назвавши цю загрозу «червоною лінією», яку ніколи не можна переходити. Про це УНН пише з посиланням на агенство dpa.

Раніше

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін на довгоочікуваних переговорах віч-на-віч на Балі в понеділок погодилися з тим, що «ядерна війна ніколи не повинна вестися», зокрема в Україні, заявив Білий дім.

Позицію Китаю сприйняли як закид путіну з боку ключового союзника. путін та кремль час від часу натякали на можливість використання такої зброї в оборонних цілях.

Деталі

Шольц сказав, що важливо, «щоб ці дві країни ще раз дійшли ясності, що використання ядерної зброї має бути виключено і є червоною лінією, яку не можна перетинати».

Після попередніх візитів до В'єтнаму та Сінгапуру канцлер Німеччини прибув в понеділок увечері на індонезійський острів Балі для участі в саміті провідних економічних держав G20, який розпочнеться у вівторок і, як очікується, буде присвячений війні.

«Це буде ще одна важка поїздка», - сказав Шольц про переговори перед приземленням на Балі.

Додамо

Диктатора путіна представляє його міністр закордонних справ сергій лавров. Президент України Володимир Зеленський виступить на G20 із відеозверненням.

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