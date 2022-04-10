Канцлер Австрии встретится с путиным в москве

Цитата

"Завтра я встречусь с владимиром путиным в москве. Мы являемся военно-нейтральными, но имеем четкую позицию относительно захватнической войны России против Украины. Он должен остановиться! Ей нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - говорится в сообщении.

Детали

Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил Бучу.

Добавим

Александр Павлюк расказал канцлеру о зверствах, которые чинили российские оккупанты в Буче. Делегация побывала на месте массового временного захоронения убитых оккупантами местных жителей возле местной церкви и посетили место боя с захватчиками на улице Вокзальная.

Ich werde morgen Vladimir #Putin in Moskau treffen. Wir sind militärisch neutral, hat aber eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. Er muss aufhören! Es braucht humanitäre Korridore, einen Waffenstillstand & vollständige Aufklärung der Kriegsverbrechen.