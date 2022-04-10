Канцлер Австрії зустрінеться з путіним у москві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер 11 квітня зустрінеться у москві з президентом росії володимиром путіним. Про це європейський чиновник повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
Цитата
"Завтра я зустрінуся з володимиром путіним у москві. Ми є військово-нейтральними, але маємо чітку позицію щодо загарбницької війни росії проти України. Він повинен зупинитися! Їй потрібні гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування військових злочинів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Канцлер Австрії Карл Негаммер приїхав до України, де вже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським та відвідав Бучу.
Додамо
Олександр Павлюк розказав канцлеру про звірства, які чинили російські окупанти у Бучі. Делегація побувала на місці масового тимчасового поховання вбитих окупантами місцевих жителів біля місцевої церкви та відвідали місце бою з загарбниками на вулиці Вокзальна.
Ich werde morgen Vladimir #Putin in Moskau treffen. Wir sind militärisch neutral, hat aber eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. Er muss aufhören! Es braucht humanitäre Korridore, einen Waffenstillstand & vollständige Aufklärung der Kriegsverbrechen.— Karl Nehammer (@karlnehammer) April 10, 2022