Розповіли про звірства російських військових і показали братську могилу: канцлер Австрії Карл Негаммер відвідав Бучу

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"Буча пережила страшні дні під час окупації рашистів. Тут чинилися військові злочини про які повинен знати весь світ. Я вдячний канцлеру Австрії пану Карлу Негаммеру за підтримку та візит до Бучі. Тільки разом зі світовою спільнотою ми зможемо відновити справедливість", - вважає Олександр Павлюк.

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Олександр Павлюк розказав канцлеру про звірства, які чинили російські окупанти у Бучі. Делегація побувала на місці масового тимчасового поховання вбитих окупантами місцевих жителів біля місцевої церкви та відвідали місце бою з загарбниками на вулиці Вокзальна.

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Канцлер Австрії Карл Негаммер приїхав до України, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.