Розповіли про звірства російських військових і показали братську могилу: канцлер Австрії Карл Негаммер відвідав Бучу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, який в суботу прибув в Україну, відвідав Бучу. Канцлера Австрії зустрічали голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, керівник гуманітарного напрямку Олексій Кулеба, передає УНН із посиланням на повідомлення Павлюка в Telegram.
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"Буча пережила страшні дні під час окупації рашистів. Тут чинилися військові злочини про які повинен знати весь світ. Я вдячний канцлеру Австрії пану Карлу Негаммеру за підтримку та візит до Бучі. Тільки разом зі світовою спільнотою ми зможемо відновити справедливість", - вважає Олександр Павлюк.
Додамо
Олександр Павлюк розказав канцлеру про звірства, які чинили російські окупанти у Бучі. Делегація побувала на місці масового тимчасового поховання вбитих окупантами місцевих жителів біля місцевої церкви та відвідали місце бою з загарбниками на вулиці Вокзальна.
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Канцлер Австрії Карл Негаммер приїхав до України, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.