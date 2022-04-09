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Рассказали о зверствах российских военных и показали братскую могилу: канцлер Австрии Карл Негаммер посетил Бучу

Киев • УНН

 • 224623 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, который в субботу прибыл в Украину, посетил Бучу. Канцлера Австрии встречали председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба, передает УНН со ссылкой на сообщение Павлюка в Telegram.

Рассказали о зверствах российских военных и показали братскую могилу: канцлер Австрии Карл Негаммер посетил Бучу

Цитата

"Буча пережила страшные дни во время оккупации рашистов. Здесь совершались военные преступления о которых должен знать весь мир. Я благодарен канцлеру Австрии господину Карлу Негаммеру за поддержку и визит в Буче. Только вместе с мировым сообществом мы сможем восстановить справедливость", - считает Александр Павлюк.

Добавим

Александр Павлюк рассказал канцлеру о зверствах, которые чинили российские оккупанты в Буче. Делегация побывала на месте массового временного захоронения убитых оккупантами местных жителей возле местной церкви и посетили место боя с захватчиками на улице Вокзальная.

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Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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