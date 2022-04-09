Австрія продовжить посилювати санкції проти рф поки не припиниться війна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Австрія буде посилювати санкції проти росії поки не припиниться війна. Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
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"Ми будемо санкції в рамках Європейського Союзу ще посилювати, поки війна не припиниться. Зараз прийнято ще один пакет санкцій й це буде не останній з метою, щоб війна була зупинена", - сказав Негаммер.
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Окрім того, він наголосив, що Буча - це місце де відбулися страшні злочини
"Необхідно, щоб члени ООН дослідили ці злочини, щоб почала міжнародна юстиція працювати над цим. Щоб кримінальна міжнародна юстиція поступово з цими злочинами працювала", - зазначив канцлер.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Канцлером Австрії Карлом Негаммером посилення санкційного тиску на росію, підтримку енергетичного, нафтового ембарго щодо агресора, членство України в ЄС.
Додамо
Канцлер Австрії Карл Негаммер приїхав до України, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.
Канцлер Австрії в суботу відвідає також Бучу.