Зеленський обговорив з канцлером Австрії посилення санкційного тиску на росію та членство України в ЄС

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"Проговорили важливі питання щодо наших двосторонніх відносин, щодо повністю підтримки України в майбутньому в членстві ЄС, в одній родині, родині ЄС. Також обговорили санкційну потужну політику проти російської федерації та нарощення цієї політики", - розповів Зеленський.

Деталі

Зеленський повідомив, що також вони обговорили підтримку енергетичного, нафтового ембарго щодо агресора.

Доповнення

Канцлер Австрії Карл Негаммер приїхав до України, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Канцлер Австрії в суботу відвідає також Бучу.