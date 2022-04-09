Зеленский обсудил с канцлером Австрии усиление санкционного давления на россию и членство Украины в ЕС

Цитата

"Проговорили важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, полностью по поддержке Украины в будущем в членстве ЕС, в одной семье, семье ЕС. Также обсудили санкционную политику против российской федерации и наращивание этой политики", - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский сообщил, что также они обсудили поддержку энергетического, нефтяного эмбарго в отношении агрессора.

Дополнение

Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии в субботу посетит также Бучу.