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Кандидат в президенты Турции обвинил россию во вмешательстве в предвыборную кампанию

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу от оппозиционной коалиции, которая противостоит действующему президенту Эрдогану, обвинил россию в распространении заговора и фейков перед голосованием. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Цитата 

«Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства», – говорится в сообщении.

В то же время политик отметил, что по-прежнему выступает за сотрудничество и дружбу.

Детали

Кемаль Киличдароглу написал, что россияне стоят за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены. Подробностей он не указал.

Реакция рф на это заявление пока что неизвестна. 

Справочно

Первый тур президентских выборов в Турции назначен на 14 мая. Основные соперники – Эрдоган и Кылычдароглу. По данным большинства опросов, оппозиционный кандидат ведёт с небольшим отрывом, но, скорее всего, для выявления победителя нужен будет второй тур.

Sevgili Rus Dostlarımız,
Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

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