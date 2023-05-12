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Кандидат у президенти Туреччини звинуватив росію у втручанні у передвиборчу кампанію

Кандидат у президенти Туреччини звинуватив росію у втручанні у передвиборчу кампанію

Київ • УНН

 • 1829130 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу від опозиційної коаліції, яка протистоїть чинному президенту Ердогану, звинуватив росію у поширенні змови та фейків перед голосування. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата 

«Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави», – йдеться у повідомленні.

Водночас політик зазначив, що, як і раніше, виступає за співпрацю та дружбу.

Деталі

Кемаль Киличдароглу написав, що росіяни стоять за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті. Подробиць він не зазначив.

Реакція рф на цю заяву поки що невідома. 

Довідково

Перший тур президентських виборів у Туреччині призначений на 14 травня. Основні суперники – Ердоган і Киличдароглу. За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом, але, швидше за все, для виявлення переможця потрібен буде другий тур.



Sevgili Rus Dostlarımız,
Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

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