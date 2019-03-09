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Кандидат в президенты США обещает побороть Amazon, Google и Facebook

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Кандидат в президенты США от демократической партии, сенатор Элизабет Уоррен обещает в случае избрания вернуть конкуренцию в высокотехнологичный сектор экономики и убрать монополию гигантов Amazon, Google и Facebook. Об этом полная заявила на митинку 8 марта, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По мнению кандидата, настало время бросить вызов растущему доминированию крупнейших американских высокотехнологичных компаний.

"У нас есть эти гигантские высокотехнологичные компании, которые думают, что правят миром. Я не хочу правительство, которое работает здесь на благо этих компаний. Я хочу правительство, которое работает здесь ради людей", - сказала Уоррен.

По ее убеждению, эти компании-гиганты приходят в города для того, чтобы заставить всех делать то, что им нужно, подавляя небольшой бизнес и стартапы.

"Гигантам не позволено покупать победу в соревновании. Соревнования требует возможности процветать и расти", - подчеркнула кандидат.

Как сообщал УНН, Элизабет Уоррен считает, что до следующих выборов Трампа могут посадить.

Пока что вышеназванные компании никак не комментируют заявления Уоррен.

В США уже определились 14 кандидатов от Демократической партии, которые официально изъявили желание побороться за выдвижение на пост президента США на праймериз в 2020 году.

Напомним, председатель Amazon Джефф Безос все еще самый богатый человек мира, однако его состояние под угрозой.

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