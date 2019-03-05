Голова Amazon все ще найбагатша людина світу, проте його статки під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Голова найбільшого торгового сервісу Amazon Джефф Безос другий рік поспіль очолює рейтинг мільярдерів за версією журналу Forbes, проте його статки можуть опинитися під загрозою через розлучення з дружиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання.
Цього року статки Джеффа Безоса склали 131 млрд дол., що на 19 млрд більше, ніж у минулому році, коли засновник і виконавчий директор Amazon очолив рейтинг людей зі статками понад 100 млрд дол.
Проте наразі статки Безоса під загрозою. 9 січня він повідомив про розлучення із дружиною Маккензі, з якою прожив у шлюбі 25 років. За його словами, вони розходяться, зберігаючи добрі стосунки.
Проте того ж дня видання National Enquirer заявило, що має докази роману Джеффа Безоса із телеведучою Лорен Санчез. Голова Amazon назвав це політично мотивованим шантажем.
Наразі Безос володіє 16% акцій Amazon, проте у разі розлучення муситиме розділити ці статки з дружиною Маккензі. Якщо вона отримає половину, то стане найбагатшою жінкою планети.
Раніше УНН повідомляв, що Amazon, Apple, Netflix і YouTube звинувачують в порушенні регламенту Євросоюзу про захист даних.
Нагадаємо, Amazon випередила Microsoft в рейтингу найбільш цінних публічно торгованих компаній в США на тлі розпродажу акцій на американському фондовому ринку.