Голова Amazon все ще найбагатша людина світу, проте його статки під загрозою

КИЇВ. 5 березня. УНН. Голова найбільшого торгового сервісу Amazon Джефф Безос другий рік поспіль очолює рейтинг мільярдерів за версією журналу Forbes, проте його статки можуть опинитися під загрозою через розлучення з дружиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання.