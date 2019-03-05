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Глава Amazon все еще самый богатый человек мира, однако его состояние под угрозой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Глава крупнейшего торгового сервиса Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавляет рейтинг миллиардеров по версии журнала Forbes, однако его состояние могут оказаться под угрозой из-за развода с женой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание.

В этом году состояние Джефф Безос составили 131 млрд долл., что на 19 млрд больше, чем в прошлом году, когда основатель и исполнительный директор Amazon возглавил рейтинг людей с состоянием более 100 млрд долл.

Однако сейчас состояние Безоса под угрозой. 9 января он сообщил о разводе с женой Маккензи, с которой прожил в браке 25 лет. По его словам, они расходятся, сохраняя хорошие отношения.

Однако в тот же день издание National Enquirer заявило, что имеет доказательства романа Джеффа Безоса с телеведущей Лорен Санчез. Председатель Amazon назвал это политически мотивированным шантажом.

Сейчас Безос владеет 16% акций Amazon, однако в случае развода должен будет разделить такое состояние с женой Маккензи. Если она получит половину, то станет самой богатой женщиной планеты.

Ранее УНН сообщал, что Amazon, Apple, Netflix и YouTube обвиняют в нарушении регламента Евросоюза о защите данных.

Напомним, Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке.

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