Кандидат у президенти США обіцяє побороти Amazon, Google та Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Кандидат у президенти США від демократичної партії, сенатор Елізабет Уоррен обіцяє в разі обрання повернути конкуренцію у високотехнологічний сектор економіки та прибрати монополію гігантів Amazon, Google та Facebook. Про це повна заявила на мітинку 8 березня, передає УНН з посиланням на Reuters.
На думку кандидата, саме настав час кинути виклик зростаючому домінуванню найбільших американських високотехнологічних компаній.
"Ми маємо ці гігантські високотехнологічні компанії, які думають, що правлять світом. Я не хочу уряд, який працює тут на благо цих компаній. Я хочу уряд, який працює тут заради людей", - сказала Уоррен.
На її переконання, ці компанії-гіганти приходять у міста для того, щоб змусити всіх робити те, що їм потрібно, придушуючи невеликий бізнес і стартапи.
"Гігантам не дозволено купувати перемогу в змаганні. Змагання потребує можливості процвітати й рости", - підкреслила кандидат.
Наразі названі компанії ніяк не прокоментували заяву Уоррен.
Як повідомляв УНН, Елізабет Уоррен вважає, що до наступних виборів Трампа можуть ув'язнити.
У США вже визначилися 14 кандидатів від Демократичної партії, які офіційно виявили бажання поборотися за висунення на пост президента США на праймеріз в 2020 році.
Нагадаємо, голова Amazon Джефф Безос все ще найбагатша людина світу, проте його статки під загрозою.