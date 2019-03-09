Кандидат у президенти США обіцяє побороти Amazon, Google та Facebook

КИЇВ. 9 березня. УНН. Кандидат у президенти США від демократичної партії, сенатор Елізабет Уоррен обіцяє в разі обрання повернути конкуренцію у високотехнологічний сектор економіки та прибрати монополію гігантів Amazon, Google та Facebook. Про це повна заявила на мітинку 8 березня, передає УНН з посиланням на Reuters.