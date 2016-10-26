Кандидат в президенты Молдовы назвал Крым российским

"Де-факто он (Крым - ред.) принадлежит России. Это знает весь мир. Юридически это все еще не оформлено, очень многие государства, большинство западного мира это не признали. Но де-факто, скажем честно, Крым принадлежит России", - сказал И.Додон.

На вопрос, стал ли полуостров российским в соответствии с международным правом, молдавский политик ответил: "Есть разные мнения. Есть западное..."

"Для меня как для политика важно, чтобы из ошибок, которые сделало руководство Украины, мы извлекли какой-то опыт и не повторяли их. Если руководство страны берет курс на борьбу с этническими меньшинствами, то происходит то, что происходит. Мы сделаем все возможное, чтобы в Молдове это не повторилось", - добавил он.