Кандидат у президенти Молдови назвав Крим російським
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кандидат у президенти Молодови Ігор Додон заявив, що де-факто Крим належить Росії, хоч юридично це не визнано. Про це він заявив у інтерв'ю російському виданню "Коммерсант", передає УНН.
"Де-факто він (Крим - ред.) належить Росії. Це знає весь світ. Юридично це все ще не оформлено, дуже багато держав, більшість західного світу це не визнали. Але де-факто, скажімо чесно, Крим належить Росії", - сказав І.Додон.
На запитання, чи півострів став російським відповідно до міжнародного права, молодовський політик відповів: "Є різні думки. Є західна..."
"Для мене як для політика важливо, щоб з помилок, які зробило керівництво України, ми витягли якийсь досвід і не повторювали їх. Якщо керівництво країни бере курс на боротьбу з етнічними меншинами, то відбувається те, що відбувається. Ми зробимо все можливе, щоб в Молдові це не повторилося", - додав він.