Кандидат в Конгресс США обвинили российских хакеров в попытке взлома сайта ее штаба

Табита Иснер баллотируется в Палату представителей Конгресса США от второго избирательного округа Алабамы. По ее словам, специалисты в прошлом месяце зафиксировали около 1,4 тыс. попыток взломать сайт ее кампании. “Большинство из них были проведены с компьютеров с российскими IP-адресами”, — приводит слова кандидата Associated Press.

Ни одна из попыток взлома не оказалась успешной. Как сообщила Иснер, ее избирательный штаб связался с ФБР, которое начало расследование инцидента.

Заявление кандидата прозвучало на фоне заявлений американских спецслужб о том, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Конгресс, которые должны пройти ближайшей осенью. О хакерских атаках заявляли и нынешние депутаты от Демократической партии — Клэр Маккаскилл и Джина Шахин. Обе считают кибератаки реакцией на их жесткую позицию по отношению к Кремлю.