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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15525 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118926 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Кандидат в Конгресс США обвинили российских хакеров в попытке взлома сайта ее штаба

Кандидат в Конгресс США обвинили российских хакеров в попытке взлома сайта ее штаба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Табита Иснер, которая баллотируется в Конгресс в штате Алабама, заявила, что в середине июля хакеры осуществили 1,4 тыс. попыток взломать сайт ее избирательной кампании. По словам политика, проверка показала, что не менее чем 1100 атак было совершено из российских IP-адресов, а также серверов в Украине и в Казахстане, передает УНН со ссылкой на издание Business Insider.

Табита Иснер баллотируется в Палату представителей Конгресса США от второго избирательного округа Алабамы. По ее словам, специалисты в прошлом месяце зафиксировали около 1,4 тыс. попыток взломать сайт ее кампании. “Большинство из них были проведены с компьютеров с российскими IP-адресами”, — приводит слова кандидата Associated Press.

Ни одна из попыток взлома не оказалась успешной. Как сообщила Иснер, ее избирательный штаб связался с ФБР, которое начало расследование инцидента.

Заявление кандидата прозвучало на фоне заявлений американских спецслужб о том, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Конгресс, которые должны пройти ближайшей осенью. О хакерских атаках заявляли и нынешние депутаты от Демократической партии — Клэр Маккаскилл и Джина Шахин. Обе считают кибератаки реакцией на их жесткую позицию по отношению к Кремлю.

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