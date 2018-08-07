Кандидат в Конгресс США обвинили российских хакеров в попытке взлома сайта ее штаба
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Табита Иснер, которая баллотируется в Конгресс в штате Алабама, заявила, что в середине июля хакеры осуществили 1,4 тыс. попыток взломать сайт ее избирательной кампании. По словам политика, проверка показала, что не менее чем 1100 атак было совершено из российских IP-адресов, а также серверов в Украине и в Казахстане, передает УНН со ссылкой на издание Business Insider.
Табита Иснер баллотируется в Палату представителей Конгресса США от второго избирательного округа Алабамы. По ее словам, специалисты в прошлом месяце зафиксировали около 1,4 тыс. попыток взломать сайт ее кампании. “Большинство из них были проведены с компьютеров с российскими IP-адресами”, — приводит слова кандидата Associated Press.
Ни одна из попыток взлома не оказалась успешной. Как сообщила Иснер, ее избирательный штаб связался с ФБР, которое начало расследование инцидента.
Заявление кандидата прозвучало на фоне заявлений американских спецслужб о том, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Конгресс, которые должны пройти ближайшей осенью. О хакерских атаках заявляли и нынешние депутаты от Демократической партии — Клэр Маккаскилл и Джина Шахин. Обе считают кибератаки реакцией на их жесткую позицию по отношению к Кремлю.