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Голова нацрозвідки США звинуватив РФ в спробах вплинути на проміжні вибори в Конгрес

Голова нацрозвідки США звинуватив РФ в спробах вплинути на проміжні вибори в Конгрес

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Росія продовжує робити спроби вплинути на американське суспільство напередодні проміжних виборів до Конгресу США в 2018 році, проте вона не є єдиною країною, зацікавленою в цьому. З таким твердженням виступив у четвер директор Національної розвідки США Деніел Коутс під час брифінгу для журналістів, повідомляє УНН.

“Президент дав нам конкретну вказівку зробити питання втручання у вибори і захисту нашого виборчого процесу пріоритетним завданням. Ми діємо і продовжуємо діяти в такому ключі”, — сказав Коутс. За його словами, “розвідка як і раніше стурбована загрозою щодо майбутніх американським виборів: як президентських у 2020 році, так і проміжних в Конгрес” в 2018 році.

“Що стосується залучення Росії в проміжні вибори в Конгрес в 2018 році, ми продовжуємо бачити з боку Росії повсюдну пропагандистську кампанію з метою послабити і посварити Америку”, — стверджує Коутс.

Коутса запитали, чи проводяться кібератаки на політичні процеси США за вказівкою російської влади або без їх участі. “І так, і так. І я хочу додати, що Росія використовує різні способи впливу: за допомогою ЗМІ, соцмереж, інтернет-ботів, суб’єктів, яких вона наймає, своїх „довірених осіб“. Використовується все вище перераховане і навіть потенційно більше” , - вважає директор нацрозвідки.

При цьому він звернув увагу на те, що “Росія є не єдиною країною, зацікавленою в наданні впливу на внутрішню політичну ситуацію” в США. “Ми знаємо, що є й інші, хто має кошти і, може бути, розглядає можливість здійснення впливу. Саме тому ми продовжимо відслідковувати і попереджати про такі спроби”, — підкреслив Коутс.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати не допустять чергової спроби втручання в свої вибори. Про це заявила у вівторок голова міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США Кірстен Нільсен, виступивши з твердженням, що відповідальність за такий вплив на виборчий процес країни несе Росія.

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