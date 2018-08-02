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Председатель нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс

Председатель нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс

Киев  •  УНН

 • 9672 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Россия продолжает предпринимать попытки повлиять на американское общество накануне промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом. С таким утверждением выступил в четверг директор Национальной разведки США Дэниел Коутс во время брифинга для журналистов, сообщает УНН.

“Президент дал нам конкретное указание сделать вопрос вмешательства в выборы и защиты нашего избирательного процесса приоритетной задачей. Мы действуем и продолжаем действовать в таком ключе”, — сказал Коутс. По его словам, “разведка по-прежнему обеспокоена угрозой предстоящим американским выборам: как президентским в 2020 году, так и промежуточным в Конгресс” в 2018 году.

“Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку”, — утверждает Коутс.

Коутса спросили, проводятся ли кибератаки на политические процессы США по указанию российских властей или без их участия. “И так, и так. И я хочу добавить, что Россия использует различные способы влияния: с помощью СМИ, соцсетей, интернет-ботов, субъектов, которых она нанимает, своих „доверенных лиц“. Используется все выше перечисленное и даже потенциально больше”, — полагает директор нацразведки.

При этом он обратил внимание на то, что “Россия является не единственной страной, заинтересованной в оказании влияния на внутреннюю политическую ситуацию” в США. “Мы знаем, что есть и другие, кто имеет средства и, может быть, рассматривает возможность оказания влияния. Именно поэтому мы продолжим отслеживать и предупреждать о таких попытках”, — подчеркнул Коутс.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты не допустят очередной попытки вмешательства в свои выборы. Об этом заявила во вторник глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстен Нильсен, выступив с утверждением, что ответственность за такое влияние на избирательный процесс страны несет Россия.

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