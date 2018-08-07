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Кандидат у Конгрес США звинуватила російських хакерів у спробі злому сайту її штабу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Табіта Існер, яка балотується в Конгрес у штаті Алабама, заявила, що в середині липня хакери здійснили 1,4 тис. спроб зламати сайт її виборчої кампанії. За словами політика, перевірка показала, що не менш ніж 1100 атак було скоєно з російських IP-адрес, а також серверів в Україні та в Казахстані, передає УНН з посиланням на видання Business Insider.

Табіта Існер балотується в Палату представників Конгресу США від другого виборчого округу Алабами. За її словами, фахівці в минулому місяці зафіксували близько 1,4 тис. спроб зламати сайт її кампанії. “Більшість із них були проведені з комп’ютерів із російськими IP-адресами”, — наводить слова кандидата Associated Press.

Жодна зі спроб злому не опинилася успішною. Як повідомила Існер, її виборчий штаб зв’язався з ФБР, яке почало розслідування інциденту.

Заява кандидата прозвучала на тлі заяв американських спецслужб про те, що Росія може спробувати вплинути на вибори у Конгрес, що повинні пройти найближчої осені. Про хакерські атаки заявляли і нинішні депутати від Демократичної партії — Клер Маккаскілл і Джина Шахін. Обидві вважають кібератаки реакцією на їх жорстку позицію по відношенню до Кремля.

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