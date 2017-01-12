Кандидат на пост главы ЦРУ США обвинил Россию в создании угрозы для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Выдвиженец избранного президента США Дональда Трампа на должность директора Центрального разведывательного управления Майк Помпео обвинил Россию в создании угрозы для Украины и Европы, но не для экстремистской группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Отмечается, на слушании в комитете по вопросам разведки Сената, что рассматривает его утверждение, он заявил, что РФ утверждается в мире за счет военных действий в Украине.
"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украине и оккупировав (ее территорию - ред.), угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению" Исламского государства ", - отметил М.Помпео.
Он также заявил, что согласен с оценкой спецслужб США, именно Россия устроила кибернападения с целью повлиять на президентские выборы в США.
По его словам, он присутствовал в конце прошлой недели на встрече Д.Трамп с главными представителями спецслужб, которые знакомили избранного президента с докладом об этом вмешательстве, и считает, что этот доклад является "качественным аналитическим продуктом".
Как сообщал УНН, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон назвал действия Российской Федерации на востоке Украины незаконными .