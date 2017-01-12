Кандидат на пост глави ЦРУ США звинуватив Росію у створенні загрози для України

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду директора Центрального розвідувального управління Майк Помпео звинуватив Росію у створенні загрози для України і Європи, але не для екстремістського угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Зазначається, на слуханні в комітеті з питань розвідки Сенату, що розглядає його затвердження, він заявив що РФ утверджується в світі за рахунок військових дій в Україні.

“Росія почала агресивно утверджуватися у світі, вдершись в Україну і окупувавши (її територію — ред.), загрожуючи Європі і при цьому не роблячи майже нічого, щоб допомогти знищенню “Ісламської держави”, — зазначив М.Помпео.

Він також заявив, що згоден із оцінкою спецслужб США, що саме Росія влаштувала кібернапади з метою вплинути на президентські вибори у США.

За його словами, він був присутній наприкінці минулого тижня на зустрічі Д.Трампа з чільними представниками спецслужб, які знайомили обраного президента з доповіддю про це втручання, і вважає, що ця доповідь є “якісним аналітичним продуктом”.

Як повідомляв УНН, кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон назвав дії Російської Федерації на сході України незаконними.

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