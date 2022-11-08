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Каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине - Салливан

Каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине - Салливан

Киев • УНН

 • 334808 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Выступая в Нью-Йорке, Салливан сказал, что “в интересах” США будет поддерживать контакт с Кремлем, добавив, что официальные лица "четко понимают, с кем мы имеем дело".

Ранее СМИ сообщали, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы предотвратить риск ядерной эскалации войны в Украине.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в понедельник, что Соединенные Штаты оставляют за собой право вести переговоры с россией.

Салливан также сказал, что поддержка контактов с Москвой отвечает “интересам каждой страны, возбужденной этим конфликтом”.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии Гвидо Кроссетто двусторонние отношения в сфере обороны между Соединенными Штатами и Италией и дальнейшее сотрудничество в вопросе поддержки Украины, включая противовоздушную оборону.

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