Канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими, попри війну в Україні - Салліван

Деталі

Виступаючи в Нью-Йорку, Салліван сказав, що “в інтересах” США підтримуватиме контакт з Кремлем, додавши, що офіційні особи "чітко розуміють, з ким ми маємо справу".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Салліван веде конфіденційні переговори з секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим та помічником президента росії Юрієм Ушаковим, щоб запобігти ризику ядерної ескалації війни в Україні.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила у понеділок, що Сполучені Штати залишають за собою право вести переговори з росією.

Салліван також сказав, що підтримка контактів з Москвою відповідає “інтересам кожної країни, порушеної цим конфліктом”.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Гвідо Кросетто двосторонні відносини у сфері оборони між Сполученими Штатами та Італією й подальшу співпрацю у питанні підтримки України, включаючи протиповітряну оборону.