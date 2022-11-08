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Канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими, попри війну в Україні - Салліван

Канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими, попри війну в Україні - Салліван

Київ • УНН

 • 334810 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими, попри війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Виступаючи в Нью-Йорку, Салліван сказав, що “в інтересах” США підтримуватиме контакт з Кремлем, додавши, що офіційні особи "чітко розуміють, з ким ми маємо справу".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Салліван веде конфіденційні переговори з секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим та помічником президента росії Юрієм Ушаковим, щоб запобігти ризику ядерної ескалації війни в Україні.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила у понеділок, що Сполучені Штати залишають за собою право вести переговори з росією.

Салліван також сказав, що підтримка контактів з Москвою відповідає “інтересам кожної країни, порушеної цим конфліктом”.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Гвідо Кросетто двосторонні відносини у сфері оборони між Сполученими Штатами та Італією й подальшу співпрацю у питанні підтримки України, включаючи протиповітряну оборону.

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