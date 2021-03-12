Канадскую провинцию может накрыть третья волна коронавируса из-за новых штаммов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 бередня. Новые варианты коронавируса могут вызвать третью волну в Онтарио пандемии COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Новые варианты коронавируса быстро распространяются в Онтарио, и если ситуация не улучшится, провинция рискует столкнуться с третьей волной пандемии COVID-19, информирует экспертная группа, консультируюая правительство провинции.
Он предупредил, что следующие несколько недель являются критически важными, поскольку прогресс в обеспечении коронавируса под контролем провинции остановился.
Графики показали, что случаи новых вариантов в Онтарио подскочили до почти 20 на 100 000 жителей еженедельно в начале марта. Это увеличение в некоторой степени было сбалансировано уменьшением случаев более ранних вариантов вируса.
Адальштейнн Браун, сопредседатель научно-консультативной группы, заявил, что в Онтарио фактически существуют две отдельные эпидемии: ранние варианты вируса контролируются, а новые варианты - нет.
Дополнительно
Кампания вакцинации в стране начинается медленно по сравнению с другими богатыми странами. В Канаде немного меньше 2,7 миллиона доз введено 38 миллионам населения. В стране зафиксировали 899 757 случаев коронавируса, 22 371 человек скончались, 846 714 выздоровели.
Напомним
Зараженные новой формой коронавирусной инфекции, которая ранее была обнаружена в Великобритании, зафиксировали в канадской провинции Онтарио.