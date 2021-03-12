Канадську провінцію може накрити третя хвиля коронавірусу через нові штами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 бередня. Нові варіанти коронавірусу можуть спричинити третю хвилю в Онтаріо пандемії COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Нові варіанти коронавірусу швидко поширюються в Онтаріо, і якщо ситуація не покращиться, провінція ризикує зіткнутися з третьою хвилею пандемії COVID-19, інформує експертна група, що консультує уряд провінції.
Він попередив, що наступні кілька тижнів є критично важливими, оскільки прогрес у забезпеченні коронавірусу під контролем у провінції зупинився.
Графіки показали, що випадки нових варіантів в Онтаріо підскочили до майже 20 на 100 000 жителів щотижня на початку березня. Це збільшення в деякій мірі було збалансовано зменшенням випадків більш ранніх варіантів вірусу.
Адальштейнн Браун, співголова науково-консультативної групи, заявив, що в Онтаріо фактично існують дві окремі епідемії: ранні варіанти вірусу контролюються, а нові варіанти - ні.
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Кампанія вакцинації в країні розпочинається повільно, порівняно з іншими багатими країнами. У Канаді трохи менше 2,7 мільйона доз введено 38 мільйонам населення. У країні зафіксували 899 757 випадків коронавірусу, 22 371 людей померли, 846 714 одужали.
Нагадаємо
Заражені новою формою коронавірусної інфекції, яка раніше була виявлена у Великій Британії, зафіксували в канадській провінції Онтаріо.