Канадские военные останутся на Ближнем Востоке для борьбы с Идил
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Канадские военные еще в течение не менее года оставаться в Ираке, Ливане и Иордании для поддержки международных усилий по борьбе с Идил. Об этом информируют в министерстве обороны Канады, пишет УНН.
Детали
Правительство Канады продолжает операцию IMPACT до 31 марта 2022 года. Целью операции IMPACT является развитие военных возможностей Ирака, Иордании и Ливана, а также содействие созданию условий для безопасности и стабильности.
Цитата
“В рамках Глобальной коалиции и миссии НАТО в Ираке, Вооруженные силы Канады и в дальнейшем работать с партнерами и союзниками, убедившись в длительной победе на Идил и продвигая региональную стабильность. Возобновление операции IMPACT также позволит Вооруженным силам Канады и в дальнейшем помогать в обучении и развитии возможностей Сил безопасности Ирака, Вооруженных сил Иордании и Ливана ”, - отметили в министерстве.
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