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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 14687 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 27107 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 101000 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137338 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191457 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191593 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276328 просмотра

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Канадские военные останутся на Ближнем Востоке для борьбы с Идил

Канадские военные останутся на Ближнем Востоке для борьбы с Идил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Канадские военные еще в течение не менее года оставаться в Ираке, Ливане и Иордании для поддержки международных усилий по борьбе с Идил. Об этом информируют в министерстве обороны Канады, пишет УНН.

Детали

Правительство Канады продолжает операцию IMPACT до 31 марта 2022 года. Целью операции IMPACT является развитие военных возможностей Ирака, Иордании и Ливана, а также содействие созданию условий для безопасности и стабильности.

Цитата

“В рамках Глобальной коалиции и миссии НАТО в Ираке, Вооруженные силы Канады и в дальнейшем работать с партнерами и союзниками, убедившись в длительной победе на Идил и продвигая региональную стабильность. Возобновление операции IMPACT также позволит Вооруженным силам Канады и в дальнейшем помогать в обучении и развитии возможностей Сил безопасности Ирака, Вооруженных сил Иордании и Ливана ”, - отметили в министерстве.

Дополнительно

Боевики группировки “Исламское государство” нанесли удары по газопроводу на востоке Сирии, вызвав пожар.

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