Канадські військові залишаться на Близькому Сході для боротьби з ІДІЛ

Деталі

Уряд Канади продовжує операцію IMPACT до 31 березня 2022 року. Метою операції IMPACT є розбудова військових спроможностей Іраку, Йорданії та Лівану, а також сприяння створенню умов для безпеки та стабільності.

Цитата

“У рамках Глобальної коаліції та місії НАТО в Іраку, Збройні сили Канади й надалі працюватимуть із партнерами та союзниками, упевнившись у тривалій перемозі на ІДІЛ та просуваючи регіональну стабільність. Поновлення операції IMPACT також дозволить Збройним силам Канади й надалі допомагати у навчанні й розбудові можливостей Сил безпеки Іраку, Збройних сил Йорданії та Лівану”, - наголосили у міністерстві.

Додатково

Бойовики угрупування “Ісламська держава” завдали ударів по газопроводу на сході Сирії, спричинивши пожежу.