Канадські військові залишаться на Близькому Сході для боротьби з ІДІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Канадські військові ще упродовж щонайменше року залишатимуться в Іраку, Лівані та Йорданії для підтримки міжнародних зусиль з боротьби з ІДІЛ. Про це інформують у міністерстві оборони Канади, пише УНН.
Деталі
Уряд Канади продовжує операцію IMPACT до 31 березня 2022 року. Метою операції IMPACT є розбудова військових спроможностей Іраку, Йорданії та Лівану, а також сприяння створенню умов для безпеки та стабільності.
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“У рамках Глобальної коаліції та місії НАТО в Іраку, Збройні сили Канади й надалі працюватимуть із партнерами та союзниками, упевнившись у тривалій перемозі на ІДІЛ та просуваючи регіональну стабільність. Поновлення операції IMPACT також дозволить Збройним силам Канади й надалі допомагати у навчанні й розбудові можливостей Сил безпеки Іраку, Збройних сил Йорданії та Лівану”, - наголосили у міністерстві.
Додатково
Бойовики угрупування “Ісламська держава” завдали ударів по газопроводу на сході Сирії, спричинивши пожежу.