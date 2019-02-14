Канадские наблюдатели начинают подготовку к президентским выборам в Украине

"Сегодня 50 канадских наблюдателей начинают подготовку к президентским выборам в Украине. Наблюдение за выборами является одним из самых прозрачных и подотчетных способов поддержки демократии. Именно поэтому Канада с гордостью поддерживает будущие выборы в Украине", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на очередных выборах Президента Украины 31 марта.



Как сообщал УНН, РФ намерена участвовать в наблюдении за президентскими выборами в Украине.